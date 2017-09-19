YII2, Vue JS, Bitrix, WordPress, MODX, HTML5, CSS3, PHP, JS
Языки Программирования:
PHP, Javascript, SQL
Технологии:
Ajax, DHTML, XSLT, XML, YAML, REST, HTML5
Библиотеки:
Jquery, Bootstrap 3, Bootstrap 4 (alpha)
Фреймворки:
YII2, Vue JS
API:
Работаю с любым API по документации.
CMS:
Bitrix, Wordpress, MODX, самописные
Git:
BitBucket, GitHub, GitLab
Работаю один - у меня нет команды.
Оплата: На карту.
Работаю будние дни с 9.00-18.00 по UA
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ТОП-5— Встраиваемые системы
ТОП-20— Разработка игр
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ТОП-50— Системное программирование
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
HTMLPHP
Быстро и четко, адекватный ценный и сроки. Рекомендую к сотрудничеству, проблем и доделок не возникло. Спасибо!
$10
10 баллов
8 лет назад
MODX
Отлично! Все сделано быстро и качественно!
$50
10 баллов
8 лет назад
CSSWordPress
Спасибо Александру за выполненную работу. Работы выполнены качественно и в срок. Сайт стал грузится быстрее. За что большое спасибо. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
MODX
Задача выполнена быстро, качественно, в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Все сделано качественно и быстро! Рекомендую!
Веб-программирование
9 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#366
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$5/час
от $15от 1 дня
#409
Встраиваемые системы
нет отзывов
$1/час
#5
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
#18
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
#20
Системное программирование
нет отзывов
$1/час
#28
Базы данных
нет отзывов
$1/час
#64
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#100
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$1/час
#143
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
#152
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
#285
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
#333
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#402
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#1444
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
#1964