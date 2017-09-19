Aleksandr_JS

Александр Aleksandr_JS

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
YII2, Vue JS, Bitrix, WordPress, MODX, HTML5, CSS3, PHP, JS

Языки Программирования:

PHP, Javascript, SQL

Технологии:

Ajax, DHTML, XSLT, XML, YAML, REST,  HTML5

Библиотеки:

Jquery,  Bootstrap 3, Bootstrap 4 (alpha)

Фреймворки:

YII2, Vue JS

API: 

Работаю с любым API по документации. 

CMS:

Bitrix, Wordpress, MODX, самописные

Git:

BitBucket, GitHub, GitLab

Работаю один - у меня нет команды.

Оплата:  На карту.

Работаю будние дни с 9.00-18.00 по UA

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-5
Встраиваемые системы
ТОП-20
Разработка игр
ТОП-20
Тестирование ПО
ТОП-50
Системное программирование
Показать все

Портфолио

Отзывы заказчиков

van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Неоходимо пропавить php обработчик на сайте.
HTMLPHP
Быстро и четко, адекватный ценный и сроки. Рекомендую к сотрудничеству, проблем и доделок не возникло. Спасибо!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
logonsvet
Света 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Убрать рекламу с мобильной версии сайта MODX Revolution
MODX
Отлично! Все сделано быстро и качественно!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Увеличить скорость загрузки сайта, оптимизировать сайт технически
CSSWordPress
Спасибо Александру за выполненную работу. Работы выполнены качественно и в срок. Сайт стал грузится быстрее. За что большое спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Забороть спам с форм обратной связи, Modx revo
MODX
Задача выполнена быстро, качественно, в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Программист на WordPress
WordPress
Все сделано качественно и быстро! Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
9 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#366
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$5/час
от $15от 1 дня
#409
Встраиваемые системы
нет отзывов
$1/час
#5
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
#18
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
#20
Системное программирование
нет отзывов
$1/час
#28
Базы данных
нет отзывов
$1/час
#64
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#100
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$1/час
#143
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
#152
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
#285
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
#333
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#402
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#1444
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
#1964
Показать все услуги