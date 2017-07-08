Программист на WordPress

Нужен программист, который внедрит след. функционал:

Сейчас на сайте стоит форма contacform 7, которая к сожалению не позволяет загрузить одновременно несколько файлов и отправить на почту получателю.

Нужно это дописать, или же поставить какуе-то другую форму но что бы она была адаптивная и имела такой стиль как сейчас, сайт сброшу в личку.

Можно вариантом загрузки фото как здесь

http://printphoto.com.ua/books.html

Когда выберите все в конце будет форма и там можно загружать по несколько фото.