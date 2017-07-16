Доработка страницы сайта

Необходимо написать авторег пассажирских аккаунтов в системе. Т.е. надо будет подклчить автоподстановку почты (такие уже есть) , и подклчить к авторегу систему с получением смс для активации (например onlinesim , getsms, smsactivate) Результатом работы авторега должны быть 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта (Битрикс, Старт) необходимо добавить страницу с выставками (образец http://vladivostok.travel/calendar/)
Большая часть работы уже проделана, осталось только доработать пару деталей:
1. Более красивый вывод ссылок (allfairs.ru, а не http://allfairs.ru/exhibitions/uralzastolie - но переход на нужную страницу)
2. В слайдере сделать привязку высоты картинок, чтоб не прыгали.
3. Выводить первый элемент другой страницы на Первую страницу (подобный блок уже есть).
Более подробно - в лс
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