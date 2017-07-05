Нужен человек для внесения правок на Wordpress Например: http://hepatitis-med.com/ - например настроить импорт курса валюты с с сайта цб увеличением его на 10%. Есть много подобных небольших правок на разных сайтах. Укажите цены и сроки.
Запрограммировать интернет-магазин на Python/Django
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется запрограммировать Интернет-Магазин по продаже декоративных композиций. Есть сверстанный дизайн (адаптивная верстка)
Функционал стандартный для ИМ со следующими особенностями:
- региональность (Россия)
- возможность создания баннеров (изображение + название + текст + ссылка) дляглавной и прочих страниц
- импорта товаров из CSV файлов, экспорт заказов туда же
- сложная иерархия товаров ("товар" -"композиция товаров" - набор композиций). И "товар" и
"композиция товаров" и "набор композиций" - это
самостоятельные товары
- развитая система доп. продаж (Upsell, Crossell..)
- SMS-информирование клиента и менеджеров об определенныхсобытиях
- сезонные категории (появляющиеся в определенный промежутокдат)
- сезонные товары (меняющие свой "вес" вопределенный промежуток дат)
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Подробное ТЗ по запросу
Срок: 6 недель
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