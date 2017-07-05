Запрограммировать интернет-магазин на Python/Django

$2000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Требуется запрограммировать Интернет-Магазин по продаже декоративных композиций. Есть сверстанный дизайн  (адаптивная верстка)

Функционал стандартный для ИМ со следующими особенностями:

- региональность (Россия)

- возможность создания баннеров  (изображение + название + текст + ссылка) дляглавной и прочих страниц

- импорта товаров из CSV файлов, экспорт заказов туда же

- сложная иерархия товаров ("товар" -"композиция товаров" - набор композиций). И "товар" и

"композиция товаров" и "набор композиций" - это

самостоятельные товары

- развитая система доп. продаж (Upsell, Crossell..)

- SMS-информирование клиента и менеджеров об определенныхсобытиях

- сезонные категории (появляющиеся в определенный промежутокдат)

- сезонные товары (меняющие свой "вес" вопределенный промежуток дат) 

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Подробное ТЗ по запросу

Срок: 6 недель

PythonDjango
6 лет назад
Vadimov
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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