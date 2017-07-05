Скрипт выбора аккумулятора на авто Simpla CMS

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Нужен модуль для симплы, который выводит спарсенный каталог подбора акб по марке/модели/двигателю в результат аналогично как на скринах, в виде  site.ru/marka/model/engine/typeengine

Будет спарсена БД с необходимыми характеристиками аккумуляторов для марок и моделей в формате, оговоренном с исполнителем. Задача модуля - выводить инфу для юзера из этой бд. 

При выводе на каждом этапе выбора важны сео факторы, такие как прописанные заголовки и дескрипшн. 

В ЛС отправлю ссылку на пример

6 лет назад
nikitagrom
Никита 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад