Скрипт выбора аккумулятора на авто Simpla CMS

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Нужен модуль для симплы, который выводит спарсенный каталог подбора акб по марке/модели/двигателю в результат аналогично как на скринах, в виде site.ru/marka/model/engine/typeengine
Будет спарсена БД с необходимыми характеристиками аккумуляторов для марок и моделей в формате, оговоренном с исполнителем. Задача модуля - выводить инфу для юзера из этой бд.
При выводе на каждом этапе выбора важны сео факторы, такие как прописанные заголовки и дескрипшн.
В ЛС отправлю ссылку на пример
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