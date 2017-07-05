Drupal. Изменить дизайн некоторых блоков на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Drupal. Изменить дизайн некоторых блоков на сайте, согласно стилю другого сайта. Подробнее в ТЗ Прошу, укажите сразу свои сроки и цену! И не пишите на формы сайта или по контактам с сайта

Drupal
6 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад