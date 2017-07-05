Drupal. Изменить дизайн некоторых блоков на сайте

Есть сайт (услуги, не интернет-магазин) на hostcms. Нужно к этому сайту прикрутить личный кабинет. Его можно сделать как самописный и потом интегрировать в наш сайт, либо использовать встроенные функции hostcms. Сначала в кабинете нужно зарегистрироваться 1. Страница регистрации: ...