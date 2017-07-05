Нужен личный кабинет для сайта на hostcms

Есть сайт (услуги, не интернет-магазин) на hostcms.

Нужно к этому сайту прикрутить личный кабинет. Его можно сделать как самописный и потом интегрировать в наш сайт, либо использовать встроенные функции hostcms.

Сначала в кабинете нужно зарегистрироваться

1. Страница регистрации: сделать поля имя фамилия телефон почта, галочки для договоров оферты и соглашений – что-то типа такого joxi.ru/eAOM9nah4pYPJm (макета псд нет, поэтому можно сверстать от руки что-то похожее на пример со скриншота).

2. Когда пользователь внесет свои данные и кликнет кнопку Далее, должно открыться следующее окно с привязанной платежной системой pay.alfabank.ru/ecommerce... (должно выглядеть типа вот так joxi.ru/l2ZM9g8h8E4xgm).

3. Страница личного кабинета уже зарегистрированного пользователя: у пользователя должна быть возможность просматривать и изменять свои данные – например, он сможет посмотреть историю оплат и привязать новую или отвязать старую карту для оплат.

Оплата поэтапно либо в конце