Нужен личный кабинет для сайта на hostcms

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
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Есть сайт (услуги, не интернет-магазин) на hostcms. 

Нужно к этому сайту прикрутить личный кабинет. Его можно сделать как самописный и потом интегрировать в наш сайт, либо использовать встроенные функции hostcms. 

Сначала в кабинете нужно зарегистрироваться 

1. Страница регистрации: сделать поля имя фамилия телефон почта, галочки для договоров оферты и соглашений – что-то типа такого joxi.ru/eAOM9nah4pYPJm (макета псд нет, поэтому можно сверстать от руки что-то похожее на пример со скриншота). 

2. Когда пользователь внесет свои данные и кликнет кнопку Далее, должно открыться следующее окно с привязанной платежной системой pay.alfabank.ru/ecommerce... (должно выглядеть типа вот так joxi.ru/l2ZM9g8h8E4xgm)

3. Страница личного кабинета уже зарегистрированного пользователя: у пользователя должна быть возможность просматривать и изменять свои данные – например, он сможет посмотреть историю оплат и привязать новую или отвязать старую карту для оплат. 

Оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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