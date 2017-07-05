Доработки на wordpress

Имеется база SQL, необходимо данные из нее перенести в сайт на ВордпрессПереносятся 4 поля: Записи, комментарии к ними, имена пользователей сделавшие запись и имена пользователей оставивших комментарииВажно: необходимо сохранить url по которому сейчас находится эта ...