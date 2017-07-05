Доработки на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OvR7T0E_5l1spkcPAcmUd3nhIO11YUFHO8lJCKGOyU0/edit#gid=0

Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу в результате работ 

Сроки: 1-2 дня  

Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, комиссия на нашей стороне.

WordPress
6 лет назад
Martin44
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад