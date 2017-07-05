Сделать небольшие правки в Prestashop

Сделать аккуратно оформленный таблицами сайт на php +mysql. Т.з. прилагаю. Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://1only.by/solncezasshitnye-sredstva/14396-cabana-sun-zasshitnyj-loson-dlya-zagara-spf50-protective-sun-lotion
В футоре разместить картинку платежных систем
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно поправить сайт ошибки https://files.icq.net/get/0am5TgRDPCXQGpdebhi0Ww595be3341aj https://files.icq.net/get/0ff78tdhr3ySSKEUm7LECL595be3341ajВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Есть сайт на Wordpress, необходимо настроить форму обратной связи на странице Контакты и в модальном окне. Формы находятся в файле footer.php, сами php обработчики находятся в директории /formВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Бот автопродаж ключей, аккаунтов и.т.д на php. Необходимо доработать его . Установка времени резерва товара Оплата Qiwi ваучеры Оплата Bitcoin Оплата яндекс деньги Статистика продаж Информация о всех проданных товарах Создание новых кнопок в ...Закрыт6 лет назад
Необходимо добавить галочку на согласие с обработкой персональных данных на форму быстрого заказа на сайт OpenCart. Страница с текстом соглашения готова.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищу фрилансера на постоянные доработки интернет магазина. Сейчас нужно сделать модуль по доставке. Плюс мелкие доработки. В ближайшей перспективе создание англоязычной версии. Интересуют специалисты с опытом (портфолио обязательно). "Менеджерам" просьба не писать. Сотрудничество планируется долгосрочное.Закрыт6 лет назад
Необходимо создание ресурса по накрутке. Примеры функционала и того, что требуется: http://bosslike.ru/ https://vktarget.ru/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен аналогичный скрипт фильтра товаров [url=http://filter.kombox.ru/]filter.kombox.ru/[/url] , с таким же функционалом. CMS самописанная. Достаточно рабочей версии как в примере на базе mysql. Хочу получать скрипт на php+ mysql+ AJAХ + дамп тестовой базы. Обратите внимание на файл во вложении, фильтр должен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать скрипт выгрузки данных на фискальный регистратор. Регистратор устанавливается на компьютере в офисе, выделенный IP На компьютере запущен сервер: [url=https://kkmserver.ru/KkmServer]kkmserver.ru/KkmServer[/url] Требуется из Opencart 2.1 выгружать данные в json Описание интеграции по ссылке [url=https://kkmserver.ru/KkmServer#Primer]kkmserver.ru/KkmServer#Pr...[/url] Там примеры на JS. Но для остальных языков ...Закрыт6 лет назад
Делаю магазин на opencart 2.3.0.2, и столкнулся с задачей сделать на странице товара вместо кнопки "купить" форму заявки. Даже купил модуль Form Builder, но так и не смог нормально поставить его на свою версию опенкарт. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад