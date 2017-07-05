Нужна форма заявки на страницу товара в Opencart 2.3.0.2

Делаю магазин на opencart 2.3.0.2, и столкнулся с задачей сделать на странице товара вместо кнопки "купить" форму заявки. Даже купил модуль Form Builder, но так и не смог нормально поставить его на свою версию опенкарт. Кроме того мне еще нужно, чтобы форма заявки отправляла также и название товара, на странице которого ее отправили. Может кто это реализовать и сколько это будет стоить?