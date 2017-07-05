Исправить проблемы [Webasyst]

Разрабокта сайта дизайн+верстка+программирование от вас сроки и бюджет вот пример сайта функционала что должно быть аналог http://shop.kerama-marazzi.ru/ т3 и все детали обговариваются с исполнителем от вас сроки и бюджет и процесс реализаций заранее спасибо жду!