Исправить проблемы [Webasyst]

Веб-программированиеЗавершен1 заявка132 просмотра
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После обновления версии РНР на хостинге, перестали работать некоторые функции в интернет-магазине.

Фреймворк - webasyst. Подробности в ЛС.

6 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
19 минут назад
6 лет назад
$35
1 день
Игорь всё сделал быстро, в общении приятен. Спасибо за работу, с удовольствием поработаю и в следующем проекте!
Отличная постановка задачи. Хорошая коммуникация. Оплата во время. Рекомендую Юлию, как образцового заказчика!
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