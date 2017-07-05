Разработка лендинга

Веб-программированиеЗакрыт32 заявки1027 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Компания занимается розничной продажей строительно-отделочных материалов в г. Минске.

Это линолеум, ламинат, межкомнатные двери, натяжные потолки.

Нужно разработать лендинг.

Лендинг будет использоваться в контекстной рекламе. 

6 лет назад
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад