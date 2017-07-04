Правки в интернет магазине - webasyst shop script 7

Указывайте сразу цену и сроки. Никаких "давайте обсудим, прошу рассмотреть меня, готовы взяться за проект и т.д."

Прочитайте описание задания и конструктивно ответь по цене и времени. Если не будет данных ответов, сразу отклоняю как исполнителя.

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