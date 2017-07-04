Правки в интернет магазине - webasyst shop script 7

Хочю сделать рулетку на вещи из мира танков типо рулетка золота и всё такое,например как wotshop wot-leader(прогуглите)Дам за работу в придулах 5 долларов(извените но правдо больше нет)
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Указывайте сразу цену и сроки. Никаких "давайте обсудим, прошу рассмотреть меня, готовы взяться за проект и т.д."
Прочитайте описание задания и конструктивно ответь по цене и времени. Если не будет данных ответов, сразу отклоняю как исполнителя.
На сайте https://alma-tek.ru/ во всех формах сбора пользовательских данных: купить в 1 клик, не дозвонились, регистрация, оформить заказ и купить в 1 клик в корзине, обратная связь, уточнение наличия товара (вроде бы ничего не забыл); разместить под кнопками "отправить" надпись:
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