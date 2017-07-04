Необходимо сделать возможным распределять заказы на курьеров и распечатывать для каждого курьера свой список заказов в админке Joomshoping.
Авторизация на рулетки через Wargaming.net Public API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочю сделать рулетку на вещи из мира танков типо рулетка золота и всё такое,например как wotshop wot-leader(прогуглите)Дам за работу в придулах 5 долларов(извените но правдо больше нет)
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