Разработка сайта на MODx

[u]Обращаться тем, кто работает с движком битрикс.[/u] На сайте (Битрикс, Старт) находятся разделы заведений (Отели, Кафе, Развлечения, Покупки, Здоровье, Места Отдыха). У каждого элемента есть свойство "Находится Рядом" (в данный момент используется Тип свойства ""Привязка к ...
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CMS сайта modx-revo.
Макеты предоставляем в формате psd, адаптивная вёрстка.
Структура меню (согласно макету):
1. о компании (главная)
2. замена масла
3. услуги
4. акции
5. фотогалерея
6. вопрос-ответ
7. новости
8. отзывы
9. контакты
Комментарии по экффектам:
1) хэдер:
- подчеркивается при наведении карта и мэйл и время работы, но время работы не кликабельно в отличии от карты и мейла
- "мы в алматы" – переход на их алматинский сайт
- при наведении в главном меню цвет пунктов меняется на #e3e3e3
-активное поле в фос прозрачность с 20% меняется на 100%
-ховер кнопок в скрытом слое, анимация – http://ianlunn.github.io/Hover/ Border Transitions: HOLLOW
2) услуги:
-hover у кнопок везде одинаковы, как в 01, если внутри есть картинка, то при наведении как в пункте HOTELS / dont forget book your room (http://demo.ovathemes.com/eventmana/)
-Появление всех блоков как в РАСПИСАНИИ http://eazzy.me/html/imevent/index-light.html
-11 блок в адаптиве отличается по размеру от главной страницы
3) акции:
-в акциях незначительное увеличение иконок при наведении + становится чисто белыми и 100% непрозрачными
-кнопка "все акции" (а также кнопка "все отзывы" в плашке "отзывы")- hover в скрытом слое (http://ianlunn.github.io/Hover/ Background Transitions: BOUNCE TO BOTTOM)
4) отзывы
-левый незначительно прозрачней правого, как в макете собственно
-адаптив- листалка пальцем
5) карта
https://snazzymaps.com/editor/edit-my-style/105859
в футере подчеркивания при наведении
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6 июля включительно
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