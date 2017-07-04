Разработка сайта на MODx

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки119 просмотров
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CMS сайта modx-revo.  

Макеты предоставляем в формате psd, адаптивная вёрстка.  

Структура меню (согласно макету):   

1. о компании (главная)  

2. замена масла  

3. услуги  

4. акции  

5. фотогалерея  

6. вопрос-ответ  

7. новости  

8. отзывы  

9. контакты  

Комментарии по экффектам:   

1) хэдер:  

- подчеркивается при наведении карта и мэйл и время работы, но время работы не кликабельно в отличии от карты и мейла  

- "мы в алматы" – переход на их алматинский сайт  

- при наведении в главном меню цвет пунктов меняется на #e3e3e3  

-активное поле в фос прозрачность с 20% меняется на 100%  

-ховер кнопок в скрытом слое, анимация – http://ianlunn.github.io/Hover/  Border Transitions: HOLLOW  

2) услуги:  

-hover у кнопок везде одинаковы, как в 01, если внутри есть картинка, то при наведении как в пункте HOTELS / dont forget book your room (http://demo.ovathemes.com/eventmana/)  

-Появление всех блоков как в РАСПИСАНИИ http://eazzy.me/html/imevent/index-light.html

-11 блок в адаптиве отличается по размеру от главной страницы  

3) акции:  

-в акциях незначительное увеличение иконок при наведении + становится чисто белыми и 100% непрозрачными  

-кнопка "все акции" (а также кнопка "все отзывы" в плашке "отзывы")- hover в скрытом слое (http://ianlunn.github.io/Hover/     Background Transitions: BOUNCE TO BOTTOM)  

4) отзывы  

-левый незначительно прозрачней правого, как в макете собственно  

-адаптив- листалка пальцем  

5) карта  

https://snazzymaps.com/editor/edit-my-style/105859

в футере подчеркивания при наведении  

ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ ПРОЕКТ!  

6 июля включительно

MODX
6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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