Разработка сайта на MODx

CMS сайта modx-revo.

Макеты предоставляем в формате psd, адаптивная вёрстка.

Структура меню (согласно макету):

1. о компании (главная)

2. замена масла

3. услуги

4. акции

5. фотогалерея

6. вопрос-ответ

7. новости

8. отзывы

9. контакты

Комментарии по экффектам:

1) хэдер:

- подчеркивается при наведении карта и мэйл и время работы, но время работы не кликабельно в отличии от карты и мейла

- "мы в алматы" – переход на их алматинский сайт

- при наведении в главном меню цвет пунктов меняется на #e3e3e3

-активное поле в фос прозрачность с 20% меняется на 100%

-ховер кнопок в скрытом слое, анимация – http://ianlunn.github.io/Hover/ Border Transitions: HOLLOW

2) услуги:

-hover у кнопок везде одинаковы, как в 01, если внутри есть картинка, то при наведении как в пункте HOTELS / dont forget book your room (http://demo.ovathemes.com/eventmana/)

-Появление всех блоков как в РАСПИСАНИИ http://eazzy.me/html/imevent/index-light.html

-11 блок в адаптиве отличается по размеру от главной страницы

3) акции:

-в акциях незначительное увеличение иконок при наведении + становится чисто белыми и 100% непрозрачными

-кнопка "все акции" (а также кнопка "все отзывы" в плашке "отзывы")- hover в скрытом слое (http://ianlunn.github.io/Hover/ Background Transitions: BOUNCE TO BOTTOM)

4) отзывы

-левый незначительно прозрачней правого, как в макете собственно

-адаптив- листалка пальцем

5) карта

https://snazzymaps.com/editor/edit-my-style/105859

в футере подчеркивания при наведении

ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ ПРОЕКТ!

6 июля включительно