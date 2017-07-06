Скрипт по автоматическому добавлению заведения в поле (CMS Битрикс)

Обращаться тем, кто работает с движком битрикс.

На сайте (Битрикс, Старт) находятся разделы заведений (Отели, Кафе, Развлечения, Покупки, Здоровье, Места Отдыха). У каждого элемента есть свойство "Находится Рядом" (в данный момент используется Тип свойства ""Привязка к элементам с автозаполнением), где вручную проставляем ID соседних заведений.

Также у каждого элемента есть свойство привязки к Яндекс.Карте по выставляемым координатам. Необходимо настроить автоматическое заполнение свойства "Находится Рядом" (к примеру, добавлять все элементы, находящиеся в радиусе 1 км от данного объекта). Скорее всего привязка элемента в блоке "Рядом" будет связана с API карты.

﻿1. Для элементов разделов Отели, Кафе, Покупки, Развлечения, Здоровье элементы выводятся в поле "находятся Рядом" в свойстве NEAR_PLACE http://joxi.ru/5md1gPoIv4lyR2

﻿2. У элементов Места отдыха есть два свойства:

1. NEAR_PLACE (поле "находятся Рядом", выводятся элементы из разделов Отели, Кафе, Покупки, Развлечения, Здоровье)

2. NEAR_SIGHTS (поле "Достопримечательности рядом", выводятся соседние элементы из раздела "Места отдыха"

http://joxi.ru/52aXgPyHG9wp9m

В этих свойствах выводятся только активные элементы Если какой-то элемент становится не активным, то он не выводится.

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