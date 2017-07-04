тз

написание скрипта для автоматизации твитов в программе buffer.com.

Перед написанием программы требуется:

1. Зарегистрировать аккаунт на buffer.com

2. Зарегистрировать аккаунт на twitter.com

3. Добавить этот твиттер аккаунт в свой буфер аккаунт.

Слева кнопка Ad Social Account.

4. Скачать плагин буфер для Chrome.

5. На любом сайте навести мышку на любую фотку.

В правом нижнем углу появиться значок буфера Share Image

Кликнуть на него. Появится интерфейс буфера.

Открыть выпадающее меню на кнопке Add to Queue.

Кликнуть на Schedule Post. Установить время и нажать

Schedule.

Далее зайти в буфер, пункт меню Content.Там видно твит,

который установлен вами по времени.

Задача скрипта автоматизировать пункт 5.

Посмотрите ссылку,

там видно, что в пределах этого поста есть постраничная навигация.

Мы будем называть постом все страницы этого поста.

Описание интерфейса и работы скрипта. ( Страницы приложены).

1 стр. Форма ввода URL. Должна быть возможность ввести несколько.

2. стр. После субмита ссылок программа выдает данную форму.

Прграмма зашла на каждую стр. каждого поста, выдала фото.

На интерфейсе мы видим по горизонтали слева на право Chek Box,

скриншот фото, которую мы собираемся затвитить,текст твита(по умолчанию

содержит заголовок поста и ссылку (с учетом постраничной навигации поста),

календарь, где мы будем устанавливать время твита дя буфера.

И так для каждой фото.

Таким образом мы выставляем время твита, видим фото, которое твитим и контролируем текст твита

(оставляем дефолтн. или меняем).

Если все устрамвает, выставляем левую галочку и переходим к след фото.

Когда все готово, жмем кнопку – "Добавить в буфер".

После этого мы хотим видеть статус для каждого твита. (Поставлен или не поставлен).