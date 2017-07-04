Доработать сайт на Битриксе

Есть небольшой сайт на битриксе. После недавнего переезда на другой домен появился непонятный глюк: 2 раздела и топменю перестали выводится простым юзерам, но под админом все работает корректно. Нужно найти причину и поправить.

Кроме того:

- нужно установить записи DKIM и spf для почтового сервера

- внедрить главную страницу. Она сверстана и практически готова. Необходимо интегрировать ее и поправить несколько мелких багов, а-ля: слайдер подтягивает не те блоки, которые нужно, убрать рамки выделения на пунктах меню, убрать топменю.

- найти и вернуть в верстке раздел новостей. Он был полностью готов, но в верстке за ненадобностью его закомментили, а вот где именно никак не найду.