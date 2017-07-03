Помощь в поиске бага по определению местоположения пользователя

на сайте стоит определитель местоположения пользователя по api яндекс картам.

работает неверно. к примеру если посетитель заходит из питера может определить москву.

определяю то что неверно раотает по вебвизору в я.метрике

есть свой программист но он походу не понимает до конца как решить задачу. нужна помощь/консультация и т.п. что бы решить вопрос и из любого российского города определение было верным.