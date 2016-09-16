pips2500

Александр Петров pips2500

 
50 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переделать конфигурацию 1С для работы через web-интерфейс

    В данный момент у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.5.1) с файловой версией БД. Работаем на сервере через удаленный рабочий стол.Необходимо переделать конфигурацию таким образом, что бы мы могли работать через веб-интерфейс ...

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь в поиске бага по определению местоположения пользователя

    на сайте стоит определитель местоположения пользователя по api яндекс картам. работает неверно. к примеру если посетитель заходит из питера может определить москву. определяю то что неверно раотает по вебвизору в я.метрике есть свой программист но он походу не ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннеры для директа и эдвордса

    Необходимо отрисовать креативные банеры для Я.Директа и Гугл.Эдвордс на которые хочется кликнуть ) Тематика - корпусная мебели (тумбочки, комодики и т.п.) Формат *.gif -------------------- Технические требования для баннеров:Яндекс.Директ: Изображения в объявлении 5000 × 2812, 2500х2500 https://yandex.ru/support/direct/features/images.xml Графические объявления gif (3 кадра) / ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен максимально дешевый интернет магазин

    для одного эксперимента нужен максимально дешевый интернет-магазин только что бы туда можно было товары не руками загрузить а их xml прайса единожды товаров немного прям можно сказать ГС тысячи за 2-3 руб.

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна настройка целей в Гугл Аналитике

    Нужно корректно настроить 2 цели: 1. заказать обратный звонок с сайта 2. купить в 1 клик в метрике у нас стоят цели по событию на этих кнопках, нужно подобным образом что бы все работало и в гугл аналитике

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь в настройке целей Universal Analytics

    нужно корректно настроить 2 цели: 1. заказать обратный звонок с сайта 2. купить в 1 клик в гугл аналитике в метрике у нас стоят цели по событию на этих кнопках, нужно подобным образом что бы все работало и в ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен специалист по контекстке в профильной тематике с опытом

    Ищем специалиста по я.директу и эдвордсу с серьезным опытом работы по направлению корпусная мебель А именно: комоды и тумбы обувницы комп./письменные столы тв тумбы стеллажи и шкафы для книг и т.п. Если у вас не было опыта работы с подобными товарами, то просьба ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимы картинки товара

    Нужны картинки товара (мебель) На белом фоне и в интерьере, с прорисовкой структуры ДСП (в разных цветах), с наполнением/пустые,  и т.п. Подробности - при личном общении Пример того что нужно https://www.qpstol.ru/category/mebel-dlya-doma/stellazhi/goods-stellag_pk_9_8_variant_2/ Нужны люди с опытом Работаем так - вы показываете ...

    3D-графика29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо написать парсер xml файла поставщика для импорта в БД товар

    Необходимо написать парсер готового xml файла поставщика для импорта в БД товаров с товарными предложениями в систему битрикс. Описание задачи и пример xml файла скину в личку

    Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необъходима тонкая настройка поиска Sphinx в Bitrix

    Необходимо грамотно настроить поиск на основе Sphinx в CMS Битрикс Нужно тонко поменять конфиг сфинкса подключив морфологические словари + видимо изменить компонент поиска (просто смена конфига не подойдет, т.к. сейчас ищет все не правильно со стандартной ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходима помощь в создании объявлений для Я.Директа

    Необходимо создать максимально полное объявление (с картинками, быстрыми ссылками, отображаемой ссылкой,  уточнением и т.п.) по витальным запросам (несколько запросов для 1 товара) 1 объявление = 1 товар примерно 1000-1500 товаров для москвы и 700 для спб пишите! чуть позже понадобиться ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа по сайту на Bitrix

    Необходимо сделать правильный вывод изображений товарных предложений на сайте. Сайт на Bitrix  А именно: - на главной - в списке категорий - на карточке товара На карточке товара видимо придется переделать стандартный слайдер битрикса. Если сработаемся, то будут еще задачи. ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется адаптивный дизайн для интернет - магазина

    $1500

    Требуется адаптивный дизайн для интернет - магазина предметов интерьера.По стилю должно быть элегантно, минималистично, легко, но не примитивно.Ориентировочная структура предоставлена в брифе.Необходимые страницы:- Стартовая (она же витрина) - Категория товара - Карточка товара - Информационная текстовая страница - Корзина - ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разделы и товары мебельного магазина

    Требуется написать тексты в разделы мебельного магазина, а также сделать описания его товаров. Разделы по 1000 знаков, товары по 500. Суммарный объем работ около 60 000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Помощь в редактировании файла .htaccess

    Делаем 301 редирект со старого сайта на новый таким образом: === php_flag magic_quotes_gpc Off AddType text/x-component .htc Options +FollowSymLinks RewriteEngine on RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} robots.txt$ [NC] RewriteRule ^([^/]+) $1 [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old_site\.ru RewriteRule ^(.*)$ http://new_site.ru/$1 [R=301,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.old_site\.ru RewriteRule ^(.*)$ http://new_site.ru/$1 [R=301,L] ==== Сам редирект отлично работает ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
wershina_se7en
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Необходимо обработать маленьких 35 картинок
Отличный заказчик!
ок
Ответный отзыв
Djam_prog
Евгений 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Настроить VPN на компьютер пользователя
Все ок!
Все сделал оперативно за адекватные деньги! Рекомендую!
Ответный отзыв
shaMan_PHP
Иван 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Необходимо написать парсер xml файла поставщика для импорта в БД товар
Отличный заказчик! Четко расписанное тз (на самом деле как будто программист писал), моментальные ответы на вопросы и не менее моментальная оплата при готовности работы. Приятно работать, рекомендую!
Все сделано в лучшем виде за адекватную стоимость! Будем сотрудничать и дальше! Рекомендую!
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$850
10 баллов
9 лет назад
Разделы и товары мебельного магазина
С Александром всегда приятно работать. Четкость постановки задачи, оперативная связь и достойная оплата.
Задача выполнена качественно. Несмотря на достаточно большой объем, написано вовремя и не в ущерб качеству. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Редактирование объявлений
Очень довольна работой! Все четко, оплата быстрая!
Все сделано качественно и точно в срок.
Ответный отзыв