Ищем специалиста по я.директу и эдвордсу с серьезным опытом работы по направлению корпусная мебель А именно: комоды и тумбы обувницы комп./письменные столы тв тумбы стеллажи и шкафы для книг и т.п. Если у вас не было опыта работы с подобными товарами, то просьба ...