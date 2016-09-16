В данный момент у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.5.1) с файловой версией БД. Работаем на сервере через удаленный рабочий стол.Необходимо переделать конфигурацию таким образом, что бы мы могли работать через веб-интерфейс ...
Александр Петров pips2500pips2500
- 1С-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
на сайте стоит определитель местоположения пользователя по api яндекс картам. работает неверно. к примеру если посетитель заходит из питера может определить москву. определяю то что неверно раотает по вебвизору в я.метрике есть свой программист но он походу не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо отрисовать креативные банеры для Я.Директа и Гугл.Эдвордс на которые хочется кликнуть ) Тематика - корпусная мебели (тумбочки, комодики и т.п.) Формат *.gif -------------------- Технические требования для баннеров:Яндекс.Директ: Изображения в объявлении 5000 × 2812, 2500х2500 https://yandex.ru/support/direct/features/images.xml Графические объявления gif (3 кадра) / ...Баннеры7 заявокЗакрыт7 лет назад
для одного эксперимента нужен максимально дешевый интернет-магазин только что бы туда можно было товары не руками загрузить а их xml прайса единожды товаров немного прям можно сказать ГС тысячи за 2-3 руб.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо обработать 35 картинок, сделав их с глянцевым эффектом пример http://mebel-online.com.ua/images/F_moda_2.jpg Оплата через я.деньги.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно корректно настроить 2 цели: 1. заказать обратный звонок с сайта 2. купить в 1 клик в метрике у нас стоят цели по событию на этих кнопках, нужно подобным образом что бы все работало и в гугл аналитикеВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
нужно корректно настроить 2 цели: 1. заказать обратный звонок с сайта 2. купить в 1 клик в гугл аналитике в метрике у нас стоят цели по событию на этих кнопках, нужно подобным образом что бы все работало и в ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо 1. связать 1с с аналитикой (comagic) по api 2. создать в форме заказа 3 поля для телефонов по стандарту +7 ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _ (что бы операторы добавляли ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищем специалиста по я.директу и эдвордсу с серьезным опытом работы по направлению корпусная мебель А именно: комоды и тумбы обувницы комп./письменные столы тв тумбы стеллажи и шкафы для книг и т.п. Если у вас не было опыта работы с подобными товарами, то просьба ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужны картинки товара (мебель) На белом фоне и в интерьере, с прорисовкой структуры ДСП (в разных цветах), с наполнением/пустые, и т.п. Подробности - при личном общении Пример того что нужно https://www.qpstol.ru/category/mebel-dlya-doma/stellazhi/goods-stellag_pk_9_8_variant_2/ Нужны люди с опытом Работаем так - вы показываете ...3D-графика29 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать парсер готового xml файла поставщика для импорта в БД товаров с товарными предложениями в систему битрикс. Описание задачи и пример xml файла скину в личкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо грамотно настроить поиск на основе Sphinx в CMS Битрикс Нужно тонко поменять конфиг сфинкса подключив морфологические словари + видимо изменить компонент поиска (просто смена конфига не подойдет, т.к. сейчас ищет все не правильно со стандартной ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
добрый день, нужна верстка (wiki-разметка) готового меню в группе вконтакте задача что бы все корректно отображалось на мобильных устройствах (на пк уже все ок) пишитеСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать максимально полное объявление (с картинками, быстрыми ссылками, отображаемой ссылкой, уточнением и т.п.) по витальным запросам (несколько запросов для 1 товара) 1 объявление = 1 товар примерно 1000-1500 товаров для москвы и 700 для спб пишите! чуть позже понадобиться ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо оформить группу магазина вконтакте. пишите!Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать правильный вывод изображений товарных предложений на сайте. Сайт на Bitrix А именно: - на главной - в списке категорий - на карточке товара На карточке товара видимо придется переделать стандартный слайдер битрикса. Если сработаемся, то будут еще задачи. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1500
Требуется адаптивный дизайн для интернет - магазина предметов интерьера.По стилю должно быть элегантно, минималистично, легко, но не примитивно.Ориентировочная структура предоставлена в брифе.Необходимые страницы:- Стартовая (она же витрина) - Категория товара - Карточка товара - Информационная текстовая страница - Корзина - ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать тексты в разделы мебельного магазина, а также сделать описания его товаров. Разделы по 1000 знаков, товары по 500. Суммарный объем работ около 60 000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Делаем 301 редирект со старого сайта на новый таким образом: === php_flag magic_quotes_gpc Off AddType text/x-component .htc Options +FollowSymLinks RewriteEngine on RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} robots.txt$ [NC] RewriteRule ^([^/]+) $1 [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old_site\.ru RewriteRule ^(.*)$ http://new_site.ru/$1 [R=301,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.old_site\.ru RewriteRule ^(.*)$ http://new_site.ru/$1 [R=301,L] ==== Сам редирект отлично работает ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Необходимо отредактировать около 2500 шт объявлений в магазине на авито. А именно - поправить цены. Оплата 2500 руб. через Яндекс.Деньги или 2400 через Вебмани. Реально выполнить за 1 день.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад