Переделать конфигурацию 1С для работы через web-интерфейс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок198 просмотров

В данный момент у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.5.1) с файловой версией БД. Работаем на сервере через удаленный рабочий стол.Необходимо переделать конфигурацию таким образом, что бы мы могли работать через веб-интерфейс в браузере и что бы БД была на SQL.

SQL
8 лет назад
pips2500
51 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров