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Переделать конфигурацию 1С для работы через web-интерфейс
В данный момент у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.5.1) с файловой версией БД. Работаем на сервере через удаленный рабочий стол.Необходимо переделать конфигурацию таким образом, что бы мы могли работать через веб-интерфейс в браузере и что бы БД была на SQL.
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