Настройка выгрузки остатков товаров на сайт

Сделать синхронизацию с 1С версии 7.7.

Нужно выгружать остатки товара (выгрузка из 1С уже есть). То есть нужно по ID проверить, есть товар на сайте или его нет. Если он есть – выгрузить остатки. Если товара нет- загрузить товар в определенную папку (ID, название и остаток) где сотрудники уже сами вручную определят, куда им переместить этот товар.

Интересуют сроки и стоимость.