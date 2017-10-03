Настройка выгрузки остатков товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Сделать синхронизацию с 1С версии 7.7.   

Нужно выгружать остатки товара (выгрузка из 1С уже есть). То есть нужно по ID проверить, есть товар на сайте или его нет. Если он есть – выгрузить остатки. Если товара нет- загрузить товар в определенную папку (ID, название и  остаток) где сотрудники уже сами вручную определят, куда им переместить этот товар.  

Интересуют сроки и стоимость.

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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