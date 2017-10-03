Обновление нетиповой (дописанной) 1С: УПП

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Требуется обновить нетиповую (дописанную) УПП с сохранением всех дописанных изменений в конфигурации.

Обязательные условия:

- Связь через Telegram;

- Согласование работ и получение доступа от клиента;

- Быть на связи;

- Перед задачей сделать резервную копию обновляемой БД.

Оплата по факту оплаты работы заказчиком на сберкарту.

Прочие вопросы обговариваются в ЛС и в Telegram

8 лет назад
aventa1c
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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