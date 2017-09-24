Навести порядок в УНФ не работает правильно отчет по валовой прибыли

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Закрыт3 заявки167 просмотров

ДОбрый день, собственно проблема:

не работает правильно отчет по валовой прибыли

необходимо разобраться и починить 

8 лет назад
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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