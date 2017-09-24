Навести порядок в УНФ не работает правильно отчет по валовой прибыли

Нужен модуль для 1С-Битрикс. Для экспорта товаров из 1С-Битрикс в группу ВКонтакте. Есть аналог на Маркете, но не совсем подходит. Нужно сделать такой же или лучше. Мне нужна ориентировочная цена разработки.