Обработка для импорта в 1С. Рестораны. Только СПб

Добрый день! Необходимо написать обработку для импорта документов.

В общих словах: в самописной он-лайн системе учета регистрируются продажи товаров, поступления, списания, сличительные ведомости, контрагенты, блюда, товары, технологические карты (рецепты блюд) и прочее. Вы должны на стороне 1С написать обработку для импорта необходимых данных при условии, что система учета - ведущее звено.

В обработке должна быть возможность залогинится на нашем сервисе получить токен и общаться с нашим API, который мы напишем по Вашим требованиям.

Вся необходимая информация будет предоставляться четко и в срок.

О взаимодействии:

Ищем человека из СПб. Готового несколько дней в неделю (2 - 3) на время разработки приходить работать в офис (в удобное время в диапазоне рабочего (например пришел в 10 ушел в 15)).

Возможные варианты оплаты: помесячно на время проекта, поэтапно за выполненный объем работ, за весь объем работ.

Предпочтительнее помесячная оплата.