Настройка обмена заказами и товарами между 1С УПП и 1С Битрикс

Был настроен обмен между сайтом 1С Битрикс и программой 1С УПП заказами и товарами, но после перехода на Битрикс 17 версии обмен не происходит по причине устаревшего модуля обмена в УПП. Необходимо вновь настроить обмен заказами и товарами между сайтом и программой. Дополнительно в заказе, кроме стандартного набора обмена, в поле комментарии должна выводится информация:

1. Номер заказа.

2. Способ оплаты.

3. Способ доставки.

4. Место получения.