Я занимаюсь консалтингом Компаний: - анализ ассортимента, - формирование товарной матрицы, - управление ассортиментом и т.п.Каждый раз, когда я прихожу в какую-то Компанию, я настраиваю справочники в системе 1С и прописываю настройки в отчетах.Далее описываю логику и очередность ...
Настройка обмена заказами и товарами между 1С УПП и 1С Битрикс
Был настроен обмен между сайтом 1С Битрикс и программой 1С УПП заказами и товарами, но после перехода на Битрикс 17 версии обмен не происходит по причине устаревшего модуля обмена в УПП. Необходимо вновь настроить обмен заказами и товарами между сайтом и программой. Дополнительно в заказе, кроме стандартного набора обмена, в поле комментарии должна выводится информация:
1. Номер заказа.
2. Способ оплаты.
3. Способ доставки.
4. Место получения.
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