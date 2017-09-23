Помощь в настройке 1с 8.3

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Требуется помощь в настройке и обучение в 1c. (удаленно)

1)Правильное ведение и учет всех расходов фирмы.

2)Правильное ведение и учет денежных средств.

3)Бюджет доходов и расходов.

4)Ведение касс и банковской выписки.

Фирма ИП, арендует 3 торговых точки.

Расходы аренда,текущие(телефоны,интернет,уборка)

Заработная плата сотрудников.

8 лет назад
dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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