Интеграция 1с

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Добрый день! Необходимо интегрировать с интернет-магазином на OpenCart систему 1С  

Что необходимо вам знать для оценки работы?

Оплата поэтапно или в конце предоплат не даю 

Opencart
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров