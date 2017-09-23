Добрый день! Необходимо написать обработку для импорта документов. В общих словах: в самописной он-лайн системе учета регистрируются продажи товаров, поступления, списания, сличительные ведомости, контрагенты, блюда, товары, технологические карты (рецепты блюд) и прочее. Вы должны ...
Доработки сайта на 1С-Битрикс
Собственно вот ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1cYHpWjYd6WBeAgO4Yu8GOJxXOc_3xV-OW3jf5fW4zIs/edit
Сайт на 1С-Битрикс!
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