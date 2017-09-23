Доработки сайта на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Собственно вот ТЗ: 

https://docs.google.com/document/d/1cYHpWjYd6WBeAgO4Yu8GOJxXOc_3xV-OW3jf5fW4zIs/edit

Сайт на 1С-Битрикс!

8 лет назад
eXtatic
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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