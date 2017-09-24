Аналитический модуль на базе 1С или в Облаке с возможностью выгрузки

Я занимаюсь консалтингом Компаний: - анализ ассортимента, - формирование товарной матрицы, - управление ассортиментом и т.п.Каждый раз, когда я прихожу в какую-то Компанию, я настраиваю справочники в системе 1С и прописываю настройки в отчетах.Далее описываю логику и очередность формирования отчетов в 1С.Затем доделываю, с помощью математических формул отчеты из 1С в Еxcel.Чтобы это не делать каждый раз, я решила найти специалиста, который поможет мне написать программный продукт и далее сможет заниматься его установкой и поддеркой.Каким должен быть этот Программный Аналитический Модуль / Надстройка / Обработка (пока я не знаю как его назвать)?Я его буду далее называть ПАМ (Программный аналитический модуль).Данный ПАМ должен содержать: - другие справочники (формы я вам дам их нужно заложить), - новую форму карточки товара - формулы для вычисления финансовых показателей, на основании имеющихся данных Клиента (это тоже я дам, нужно, чтобы прописали их в ПАМ)- логику проведения анализа (сначала делаем отчет 1, далее отчет 2, далее отчет 3 и т.д.)- сами настроенные отчеты (все формы тоже от меня, программист прописывает их в ПАМ)- возможные предлагаемые решения на основании полученных данных в отчетах. Это будет самое сложное, но самое необходимое для клиента. Все решения нужно будет тоже прописать. Например, если оборачиваемость меньше 6 мес., то товар считается хорошим и его нужно оставить в матрице, проверить наличие на остатках и дозаказать.- автозаказ- автораспред- финансово-ассортиментное планирование- настраиваемую систему ценообразования- автоматическое планирование показателей на основании показателей предыдущих периодов.Все алгоритмы и возможные решения строятся по формулам, имеющимся в Excel (сортировка, выборка, группировка, Если,ТО... и т.п.).После того, как мы пропишем все эти алгоритмы, нужно заложить следующие возможности для работы с Клиентом:1) установить на имеющуюся платформу 1С у Клиента программный модуль с заложенными в него алгоритмами. Установить таким образом, чтобы имеющиеся данные обрабатывались в соответствии системой, которую мы заложили. Этот модуль должен быть защищен от скачивания и установки на другие компьютеры (по примеру ключей на 1С - одно рабочее место - одна лицензия и т.п.).2) В Облаке "висит" наш Программный Аналитический Модуль. Клиент выгружает данные из своей информационной системы к нам в Облако и скачивает готовые отчеты (которые опять же рассчитались по логике, которую мы заложили) из Личного Кабинета.Как-то так)))