Нужно доделать обработку по выгрузке номенклатуры в 1с

1с версии 10.03. Есть обработка, нужно ее доделать.1. Нужно добавить возможность выбора всех возможных полей(артикул,бренд,наименование) - сейчас там только стандартные. скриншот 1.2. Нужно сделать возможность выбора категории для выгрузки номенклатуры. 3. Если выгружаемый товар уже существует в 1с (определять по id) то информация обновляется. Если нет - создается новый товар.4. Нужно чтобы данные из одного столбца отображались в 3 полях в самом товаре в 1с. Например Инфа из столбца "артикул" закидывается в 3 поля : скриншот 2Пишите если есть вопросы обсудим подробнее