1с версии 10.03. Есть обработка, нужно ее доделать.1. Нужно добавить возможность выбора всех возможных полей(артикул,бренд,наименование) - сейчас там только стандартные. скриншот 1.2. Нужно сделать возможность выбора категории для выгрузки номенклатуры. 3. Если выгружаемый товар уже существует ...
Настройка макета этикетки для 1С УТ 10.3
Для отгрузок поставщикам требуется настроить макет этикеток для товара со следующими реквизитами:
1. наименование Товара;
2. дата изготовления Товара;
3. наименование страны-изготовителя;
4. единый знак обращения продукции на
рынке государств - членов
Таможенного союза (EAC).
5. срок годности/службы Товара; (?)
6. состав сырья (для одежды - вид и %
содержания натурального и
химического сырья в материале верха
и подкладки изделия);
7. символы по уходу за Товаром.
8. Штрихкод товара.
Пятый пункт пока под вопросом.
Дело в том, что встроенная обработка для печати этикеток под замком и не поддается изменениям.
У нас имеются:
- 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)
Конфигурация:
Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.21.2)
- Принтер этикеток Thermal Barcode Printer, model: OL-2834
Во вложении примерный образец того, что нам требуется иметь на выходе.
Как вариант - приобретем вашу обработку.
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