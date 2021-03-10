Настройка макета этикетки для 1С УТ 10.3

Для отгрузок поставщикам требуется настроить макет этикеток для товара со следующими реквизитами:

1. наименование Товара;

2. дата изготовления Товара;

3. наименование страны-изготовителя;

4. единый знак обращения продукции на

рынке государств - членов

Таможенного союза (EAC).

5. срок годности/службы Товара; (?)

6. состав сырья (для одежды - вид и %

содержания натурального и

химического сырья в материале верха

и подкладки изделия);

7. символы по уходу за Товаром.

8. Штрихкод товара.

Пятый пункт пока под вопросом.

Дело в том, что встроенная обработка для печати этикеток под замком и не поддается изменениям.

У нас имеются:

- 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)

Конфигурация:

Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.21.2)

- Принтер этикеток Thermal Barcode Printer, model: OL-2834

Во вложении примерный образец того, что нам требуется иметь на выходе.

Как вариант - приобретем вашу обработку.