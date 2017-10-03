Для отгрузок поставщикам требуется настроить макет этикеток для товара со следующими реквизитами: 1. наименование Товара; 2. дата изготовления Товара; 3. наименование страны-изготовителя; 4. единый знак обращения продукции на рынке государств ...
Доработка 1С
План работы по 1С
1. Инвентаризация ресурсов 1С.
2. В 1 С нужно создать товар с возможностью выгружать на два действующих сайта на платформе Инсалес, ина битриксе. Выгрузка насайты должна происходить под разными артикулами. Артикулы товара имеются на
входящую номенклатуру и исходящие, те, которые видят покупатели на сайтах. Так
же нужно, что бы при оформление заказа менеджером был «доступ»,т.е.
отображались оба артикула.
3. При выгрузке товара, нужно иметь возможностьвыбирать , на какой сайт выгружать на один из двух или сразу на оба. Реализация
предполагается выставлением «галочки» в соответствующих окнах.
4. Загрузка цен из прайсов поставщиков - алгоритмработает. Нужно проверить, отладить...
5. Необходима выгрузка остатков. Данная функцияесть, работает на инсалес. Нужно проверить корректность и добавить на битрикс.
Выгрузка необходима по поставщику и по артикулу. Автоматическое обновление
-файл подхватывается из почты или из папки и обновляет остатки.
6. Работа с заказом. Необходимо, чтобы приформировании заказа на сайте, через минуту заказ попадал в 1С. В инсалесе это
есть, нужно добавить в битрикс.
7. Нужна интеграция АМО CRM в 1С, с возможностью оформлятьнеобходимые документы из одного окна, а именно типовые коммерческие
предложения, счета, приложения,договора.
8. Необходима кардинальное изменение ARM логистав 1С. Нужно исправить ошибки в движении документов, заказах, поступлении
товаров и услуг. Сократить интерфейс до 1-2 вкладок.
9. Необходима итеграция складской программы АКСЕЛОТ в 1С.
Заявки фрилансеров
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