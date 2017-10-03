Доработка 1С

План работы по 1С

1. Инвентаризация ресурсов 1С.

2. В 1 С нужно создать товар с возможностью выгружать на два действующих сайта на платформе Инсалес, ина битриксе. Выгрузка насайты должна происходить под разными артикулами. Артикулы товара имеются на

входящую номенклатуру и исходящие, те, которые видят покупатели на сайтах. Так

же нужно, что бы при оформление заказа менеджером был «доступ»,т.е.

отображались оба артикула.

3. При выгрузке товара, нужно иметь возможностьвыбирать , на какой сайт выгружать на один из двух или сразу на оба. Реализация

предполагается выставлением «галочки» в соответствующих окнах.

4. Загрузка цен из прайсов поставщиков - алгоритмработает. Нужно проверить, отладить...

5. Необходима выгрузка остатков. Данная функцияесть, работает на инсалес. Нужно проверить корректность и добавить на битрикс.

Выгрузка необходима по поставщику и по артикулу. Автоматическое обновление

-файл подхватывается из почты или из папки и обновляет остатки.

6. Работа с заказом. Необходимо, чтобы приформировании заказа на сайте, через минуту заказ попадал в 1С. В инсалесе это

есть, нужно добавить в битрикс.

7. Нужна интеграция АМО CRM в 1С, с возможностью оформлятьнеобходимые документы из одного окна, а именно типовые коммерческие

предложения, счета, приложения,договора.

8. Необходима кардинальное изменение ARM логистав 1С. Нужно исправить ошибки в движении документов, заказах, поступлении

товаров и услуг. Сократить интерфейс до 1-2 вкладок.

9. Необходима итеграция складской программы АКСЕЛОТ в 1С.