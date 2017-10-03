Разработка отчета по остаткам на складе 1с УТ 10.3

1с версии 10.03. Есть обработка, нужно ее доделать.1. Нужно добавить возможность выбора всех возможных полей(артикул,бренд,наименование) - сейчас там только стандартные. скриншот 1.2. Нужно сделать возможность выбора категории для выгрузки номенклатуры. 3. Если выгружаемый товар уже существует ...