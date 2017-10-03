Разработка отчета по остаткам на складе 1с УТ 10.3

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Необходимо разработать отчет по остаткам на складах  в разрезе характеристик.

4 однотипных отчета в виде таблицы-матрицы и 1  в виде обыкновенной таблицы.

Детали см. во вложении. 

Просьба указывать бюджет и сроки. 

Отвечу в личку на все уточняющие вопросы. 

8 лет назад
DenTal
Денис 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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