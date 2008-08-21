DenTal

Денис DenTal

 
37 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
sex-mashine
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Скрипт работы с видео
Денис отлично справился с работой, кроме того долго и педантичено доделывал то, что я не указал в начальном ТЗ. Рекомендую как отличного разработчика, надеюсь у нас на этом проекте сотрудничество не закончится.
Сергей отличный заказчик. Грамотно ставит задачу и адекватно её оценивает. Было приятно работать вместе.
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Jimm007
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Белый экран wordpress после авторизации
Денис великолепно справился с проблемой, очень оперативно, представил подробный отчет о проделанной работе, дал ценные рекомендации по дальнейшей работе с движком, в общем я остался очень доволен его услугами! Огромное спасибо Денису!
Очень хороший заказчик. Быстро предоставил полный доступ к сайту и соответственно получил решение проблемы с моей стороны.
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yeahbayba
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
WordPress Не могу зайти в админ панель-белый экран
Работой Дениса остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. В процессе восстановления работоспособности сайта получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
Дмитрий отличный заказчик. Приятный в общении и работе. Сотрудничеством остался доволен, с удовольствием поработаю ещё.
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tonyv
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва
$30
9 баллов
15 лет назад
Несложный сайт на WordPress
Заказывал программинг несложного сайта на WP. На редкость адекватный, исполнительный и щепетильный человек. Рекомендую как хорошего заказчика, но нужно приготовить хорошее и полное ТЗ, поскольку в процессе работы Дениса иногда смущают неоговоренные мелочи :)
Антон отличный заказчик. Ставит чёткие задания и знает, что хочет получить в результате. Приятно было сотрудничать, надеюсь на дальнейшее продуктивное взаимодействие.
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muove
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Установка Wordpress и gallery2
Выполненно качественно и в срок. Всем спасибо все довольны :)
Никита отличный заказчик. Всем таких желаю. Отлично поработали.
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