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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Денис отлично справился с работой, кроме того долго и педантичено доделывал то, что я не указал в начальном ТЗ. Рекомендую как отличного разработчика, надеюсь у нас на этом проекте сотрудничество не закончится.
Ответный отзыв
Сергей отличный заказчик. Грамотно ставит задачу и адекватно её оценивает. Было приятно работать вместе.
$15
10 баллов
15 лет назад
Денис великолепно справился с проблемой, очень оперативно, представил подробный отчет о проделанной работе, дал ценные рекомендации по дальнейшей работе с движком, в общем я остался очень доволен его услугами! Огромное спасибо Денису!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Быстро предоставил полный доступ к сайту и соответственно получил решение проблемы с моей стороны.
$10
10 баллов
15 лет назад
Работой Дениса остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. В процессе восстановления работоспособности сайта получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
Дмитрий отличный заказчик. Приятный в общении и работе. Сотрудничеством остался доволен, с удовольствием поработаю ещё.
$30
9 баллов
15 лет назад
Заказывал программинг несложного сайта на WP. На редкость адекватный, исполнительный и щепетильный человек. Рекомендую как хорошего заказчика, но нужно приготовить хорошее и полное ТЗ, поскольку в процессе работы Дениса иногда смущают неоговоренные мелочи :)
Ответный отзыв
Антон отличный заказчик. Ставит чёткие задания и знает, что хочет получить в результате. Приятно было сотрудничать, надеюсь на дальнейшее продуктивное взаимодействие.
$70
10 баллов
15 лет назад
Выполненно качественно и в срок. Всем спасибо все довольны :)
Ответный отзыв
Никита отличный заказчик. Всем таких желаю. Отлично поработали.