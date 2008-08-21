Работой Дениса остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. В процессе восстановления работоспособности сайта получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!