Нужно поставить движек для социалки, его настройка и минимальный ввод в курс дела по управлению
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Блог на WordPress Не могу зайти в админ панель сайта... открывается белый экранВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Обновить WordPress до версии 2.7 и настроить его. Также нужно прикрутить форум.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть блог на wordpresse.. На сайте используется конструкция display=="none", которая может негативно сказаться на индексации сайта. Необходимо отказаться от использования данной конструкции в коде страниц, либо убрать данный стиль во внешний файл (таблица стилей .css) и закрыть его от ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗавершен15 лет назад
Необходимо вывести сайт в топ Яндекс Гугл по ключевым словам... Только белая раскрутка. Жду ваши предложения по срокам и ценам.Поисковые системы (SEO)37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно переделать шаблон для wordpress и помочь с установкой и настройкой блога. Корректировка, добавление функций и плагинов.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
15 лет назад
Очень хороший заказчик, быстро пояснил что ему нужно, быстро получил. Оплата сразу после, сдачи, очень приятно было работать. С уважением, Виталий.
Ответный отзыв
Работой Виталия остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. Поставил необходимый скрипт и дал инструкции по пользованию админ панелью. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
$10
10 баллов
15 лет назад
Дмитрий отличный заказчик. Приятный в общении и работе. Сотрудничеством остался доволен, с удовольствием поработаю ещё.
Ответный отзыв
Работой Дениса остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. В процессе восстановления работоспособности сайта получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
$1
10 баллов
15 лет назад
Очень порадовала работа с Дмитрием. Честный, добрый, положительный человек. Побольше бы таких! :) Оплатил все во время. Всем советую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Артемий! :)
Ответный отзыв
Отличный специалист. Работой Артемия остался очень доволен... быстро, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. Помимо выполнения моих пожеланий ещё получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
$30
10 баллов
15 лет назад
Заказчик предоставил все необходимые материалы, составил ТЗ. Оплата тоже не заставила себя ждать.
Ответный отзыв
Работой Александра остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. За процессом можно наблюдать онлайн, и получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!