yeahbayba

Дмитрий Белов yeahbayba

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
snoop15
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Поставить DatingPro или SocialEngin и краткий курс
Очень хороший заказчик, быстро пояснил что ему нужно, быстро получил. Оплата сразу после, сдачи, очень приятно было работать. С уважением, Виталий.
Работой Виталия остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. Поставил необходимый скрипт и дал инструкции по пользованию админ панелью. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
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DenTal
Денис 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
WordPress Не могу зайти в админ панель-белый экран
Дмитрий отличный заказчик. Приятный в общении и работе. Сотрудничеством остался доволен, с удовольствием поработаю ещё.
Работой Дениса остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. В процессе восстановления работоспособности сайта получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
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E-Art
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Помощь с WordPress
Очень порадовала работа с Дмитрием. Честный, добрый, положительный человек. Побольше бы таких! :) Оплатил все во время. Всем советую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Артемий! :)
Отличный специалист. Работой Артемия остался очень доволен... быстро, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. Помимо выполнения моих пожеланий ещё получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
snowwons
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Настройка сайта на wordpress
Заказчик предоставил все необходимые материалы, составил ТЗ. Оплата тоже не заставила себя ждать.
Работой Александра остался очень доволен... сроки, качество, стоимость всё на вышшем уровне. Оценил бы даже больше чем на 10. За процессом можно наблюдать онлайн, и получил советы по тому что я сам не учёл. И, что немаловажно, приветливость и легкость в общении! Огромное спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
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