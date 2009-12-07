Виталий Тюрякин snoop15snoop15
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Жизнь - это игра, Игра - это жизнь.
# Языки программирования, технологии и языки разметки которые я применяю в работе:
PHP, MySQL, MongoDb, PostgreSQL, JSON, Javascript/Ajax (jQuery), Node.js, Angular.js, HTML, CSS, Redis.
Люблю приступать к непростым и интересным заданиям.
Программированием начал заниматься с 11 лет, победитель многих олимпиад по математике.
Общительный, доброжелательный.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Меню368 просмотров
- Вывод/ввод денег Webmoney384 просмотра
- Логотип для Инвистиций в FOREX301 просмотр
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$280
2 балла
8 лет назад
Человек ознакомился с Техническим заданием, сроки и цену мы обговорили. После выбрал исполнителем. Далее был выдан доступ, человек скачал движок нашего сайта. (было 16.03 19:20 мск) После поступило пару сообщений "Что скоро приступлю к ознакомлению". 17.03 - человек не вышел на связь. 18.03 - вышел на связь и поступило следующее сообщение на мой ответ: Заказчик: - Прошу ответить, ибо складывается чувство, что вы попросту хотели скрипт заполучить и слиться. Фрилансер: - Приветствую, нет, не получается пока сесть, много дел по основной работе. А скрипт - меня не интересует, точнее этот уж точно, я это все взять из паблика. А на ларавел кто писал это - можно только руки оторвать. Хотите - можем работать, но с нуля писать, работать простите с "говнокодом" у меня нет времени. Это все взято* Таким образом, человек далее работать не желает с заказом. А также несет ахинею, якобы наш скрипт взят из открытого доступа (скрипт был написан веб-студией). Скриншот: http://prntscr.com/agrklh Если наш скрипт появится в открытом доступе после этого отзыва, это будет вторым доказательством что обращаться к данной личности крайне нежелательно.
$80
10 баллов
14 лет назад
Очень грамотный исполнитель, быстро справился с задачей и оперативно исправил все незначительные замечания. Было приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
Александр, отличный заказчик, таких ещё поискать нужно! Всегда находится на связи, может проконсультировать. Оплата происходит во время без каких либо задержек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Виталий.
$35
10 баллов
14 лет назад
Виталий, очень грамотный специалист, приятный в общении молодой человек! Сделал всё оперативно и качественно, за что ему огромное спасибо, ещё поработаем! Советую и Вам...
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик и по общению и по постановки задачи. Оплата поступает вовремя.
$5
10 баллов
14 лет назад
Виталий молодец, быстро решил проблему. 10 баллов.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Поставил точную и ясную задачу. Оплату получил вовремя. Рекомендую.
Веб-программирование
14 отзывов(-2)
$10/час
от $40от 4 часов
нет рейтинга