snoop15

Виталий Тюрякин snoop15

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Жизнь - это игра, Игра - это жизнь.

# Языки программирования, технологии и языки разметки которые я применяю в работе:

PHP, MySQL, MongoDb, PostgreSQL, JSON, Javascript/Ajax (jQuery), Node.js, Angular.js, HTML, CSS, Redis.

Люблю приступать к непростым и интересным заданиям.

Программированием начал заниматься с 11 лет, победитель многих олимпиад по математике.

Общительный, доброжелательный.

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSjQueryAjaxRedisNode.js
Портфолио
Отзывы заказчиков
selldigi
Евгений 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Модификация скрипта для DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pwservice94
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$280
2 балла
8 лет назад
Доработка Steam проекта
Человек ознакомился с Техническим заданием, сроки и цену мы обговорили. После выбрал исполнителем. Далее был выдан доступ, человек скачал движок нашего сайта. (было 16.03 19:20 мск) После поступило пару сообщений "Что скоро приступлю к ознакомлению". 17.03 - человек не вышел на связь. 18.03 - вышел на связь и поступило следующее сообщение на мой ответ: Заказчик: - Прошу ответить, ибо складывается чувство, что вы попросту хотели скрипт заполучить и слиться. Фрилансер: - Приветствую, нет, не получается пока сесть, много дел по основной работе. А скрипт - меня не интересует, точнее этот уж точно, я это все взять из паблика. А на ларавел кто писал это - можно только руки оторвать. Хотите - можем работать, но с нуля писать, работать простите с "говнокодом" у меня нет времени. Это все взято* Таким образом, человек далее работать не желает с заказом. А также несет ахинею, якобы наш скрипт взят из открытого доступа (скрипт был написан веб-студией). Скриншот: http://prntscr.com/agrklh Если наш скрипт появится в открытом доступе после этого отзыва, это будет вторым доказательством что обращаться к данной личности крайне нежелательно.
maltsev_alex
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Скрипт для выбора станций метро (flash или js)
Очень грамотный исполнитель, быстро справился с задачей и оперативно исправил все незначительные замечания. Было приятно работать, рекомендую!
Александр, отличный заказчик, таких ещё поискать нужно! Всегда находится на связи, может проконсультировать. Оплата происходит во время без каких либо задержек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Виталий.
Ответный отзыв
Zadir
Павел 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$35
10 баллов
14 лет назад
Нужны доработки
Виталий, очень грамотный специалист, приятный в общении молодой человек! Сделал всё оперативно и качественно, за что ему огромное спасибо, ещё поработаем! Советую и Вам...
Очень приятный заказчик и по общению и по постановки задачи. Оплата поступает вовремя.
Ответный отзыв
goword
Егор 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Поправить скрипт в джумле
Виталий молодец, быстро решил проблему. 10 баллов.
Очень хороший заказчик. Поставил точную и ясную задачу. Оплату получил вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
14 отзывов(-2)
$10/час
от $40от 4 часов
нет рейтинга