Доработка Steam проекта

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки211 просмотров

Обязательное знание: Node.js (+express, socket.io), Laravel, Redis.

Желательно быть знакомым со Steam.

> Проект - розыгрыш вещей игры Counter Strike: Global Offensive.

> Состоит из веб-части Laravel и бота на Node.js + Redis.

Задачи по категориям (более подробно при общении):

1. Оптимизировать бот.

2. Исправить недоработки по боту.

3. Доработать систему пополнения счёта игровыми вещами (работает с ошибками).

4. Добавить новый вид розыгрышей.

5. Исправить недоработки по веб-части.

LaravelNode.jsRedis
9 лет назад
pwservice94
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

snoop15
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$280
7 дней
Человек ознакомился с Техническим заданием, сроки и цену мы обговорили. После выбрал исполнителем. Далее был выдан доступ, человек скачал движок нашего сайта. (было 16.03 19:20 мск) После поступило пару сообщений "Что скоро приступлю к ознакомлению". 17.03 - человек не вышел на связь. 18.03 - вышел на связь и поступило следующее сообщение на мой ответ: Заказчик: - Прошу ответить, ибо складывается чувство, что вы попросту хотели скрипт заполучить и слиться. Фрилансер: - Приветствую, нет, не получается пока сесть, много дел по основной работе. А скрипт - меня не интересует, точнее этот уж точно, я это все взять из паблика. А на ларавел кто писал это - можно только руки оторвать. Хотите - можем работать, но с нуля писать, работать простите с "говнокодом" у меня нет времени. Это все взято* Таким образом, человек далее работать не желает с заказом. А также несет ахинею, якобы наш скрипт взят из открытого доступа (скрипт был написан веб-студией). Скриншот: http://prntscr.com/agrklh Если наш скрипт появится в открытом доступе после этого отзыва, это будет вторым доказательством что обращаться к данной личности крайне нежелательно.

Заявки фрилансеров

snoop15
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад