Задача: скопировать, восстановить back-end и доработать (немного изменить номенклатуру комплектующих) калькулятор на JS. http://goo.gl/Tx4O7n JS-скрипт открыт: http://goo.gl/oPAfLt "back-end" - csv-файл, структуру можно вытащить из скрипта или сделать новую. Админка не ...
Доработка Steam проекта
Обязательное знание: Node.js (+express, socket.io), Laravel, Redis.
Желательно быть знакомым со Steam.
> Проект - розыгрыш вещей игры Counter Strike: Global Offensive.
> Состоит из веб-части Laravel и бота на Node.js + Redis.
Задачи по категориям (более подробно при общении):
1. Оптимизировать бот.
2. Исправить недоработки по боту.
3. Доработать систему пополнения счёта игровыми вещами (работает с ошибками).
4. Добавить новый вид розыгрышей.
5. Исправить недоработки по веб-части.
Выбранный исполнитель
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