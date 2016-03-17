Доработка js-калькулятора

Задача:

скопировать, восстановить back-end и доработать (немного изменить номенклатуру комплектующих) калькулятор на JS.

http://goo.gl/Tx4O7n

JS-скрипт открыт: http://goo.gl/oPAfLt

"back-end" - csv-файл, структуру можно вытащить из скрипта или сделать новую. Админка не требуется, все картинки грузятся по ftp.

Присылайте сроки, цены.

С исполнителями до года стажа на вебленсере или с 1-2 отзывами работаем вообще без предоплаты, извините, это не обсуждается.

Подробное ТЗ составлю по запросу.