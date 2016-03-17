параметры: --1-5 диаметр --1-4 тип/вид цена выводится в соответствии с выбранным диаметром и типом так же рассматривается выбор двух и более товаров разных параметров(как на второй картинке) в пустых ячейках ...
Доработка js-калькулятора
Задача:
скопировать, восстановить back-end и доработать (немного изменить номенклатуру комплектующих) калькулятор на JS.
JS-скрипт открыт: http://goo.gl/oPAfLt
"back-end" - csv-файл, структуру можно вытащить из скрипта или сделать новую. Админка не требуется, все картинки грузятся по ftp.
Присылайте сроки, цены.
С исполнителями до года стажа на вебленсере или с 1-2 отзывами работаем вообще без предоплаты, извините, это не обсуждается.
Подробное ТЗ составлю по запросу.
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