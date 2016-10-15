Требуется спрограммировать Карточку товара

параметры:

--1-5 диаметр

--1-4 тип/вид

цена выводится в соответствии с выбранным диаметром и типом

так же рассматривается выбор двух и более товаров разных параметров(как на второй картинке)

в пустых ячейках заполняется количество

Это не калькулятор и не конструктор, реализовывается через товары , атрибуты , опции.

Привязано к корзине.

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