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Разработка модуля/доработка og invite
Нужно разработать (или доработать organic groups invite) модуль приглашений для Drupal 7 на основе Organic groups
При создании нового пользователя создается одноименная группа, членом которой является созданный пользователь.
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Необходимый функционал:
В личном кабинете каждого пользователя расположены X полей для ввода, где Х - это число оставшихся свободных мест в его команде.
Пользователь может ввести в поле уникальный айди (uid) другого пользователя системы, нажать расположенную напротив поля кнопку "пригласить в команду".
После этого система отправляет пользователю с указанным айди письмо на почту "вас пригласил такой-то пользователь", и в его личном кабинете появляется надпись "Вас пригласил участник такой-то".
В кабинете пригласившего использованное поле для приглашения заменяется надписью "Пользователь (имя приглашенного) рассматривает вашу заявку". Рядом расположена кнопка "отменить приглашение". Нажатие на кнопку аннулирует приглашение в ЛК пригласившего и приглашенного пользователя.
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Приглашенный так же может принять или удалить приглашение.
В случае отказа в личном кабинете пригласившего напротив высланного инвайта появляется надпись "ваше приглашение отклонили", ниже добавляется еще одно поле для приглашения в команду (макет вышлю)
Приняв чужое приглашение, пользователь теряет возможность стать капитаном команды (удаляется созданная при регистрации группа), перейти в другую команду,не может выйти из команды и не может приглашать других пользователей.
Все разосланные им ранее приглашения аннулируются (просто удаляются из личных кабинетов приглашенных, но еще не принявших заявку пользователей)
Если пользователь принял приглашение в команду, капитан команды не может удалить этого пользователя из команды.
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Когда в команду набирается 4 пользователя, не считая капитана (все четверо приняли приглашение капитана команды)
команда считается готовой к регистрации. В ЛК капитана команды появляется кнопка "зарегистрировать команду".
При нажатии этой кнопки капитану команды высылается письмо по шаблону (шаблон сделаем сами).
При нажатии кнопки заменяем кнопку на надпись "Благодарим за регистрацию. Вам на почту выслано письмо с подтверждением"
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Пользователю на почту высылаются сообщения в случае, если его пригласили в команду
и в случае, если он капитан команды и в его команда готова к регистрации.
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Пишите ваши предложения по срокам и бюджету, примеры реализованных проектов.
Спасибо!
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