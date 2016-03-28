Создать сайт для сбора игровой статистики

Черновая верстка http://stat.rbbrand.ru/. Это сайт статистики для пейнтбольного клуба.

Все данные заносятся в таблицу, а оттуда через простые формулы формируются сборные таблички по игрокам,

командам, рейтингу и т.п. Выбор платформы на ваше усмотрение, верстку сделаем так, как вам удобно.

Есть подробная карта, где все понятно, что откуда берется и куда заносится. Посмотреть можно через программу xmind.

Интересует цена, сроки и на чем будет реализовано