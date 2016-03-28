Добрый день! Имеется сайт поставщиков, у них свой API есть https://zakaz.mxgroup.ru/api.html И имеется личный кабинет. Необходимо продумать систему парсинга и дальнейший обмен данными на свой интернет магазин. CMS OpenCart
Создать сайт для сбора игровой статистики
Черновая верстка http://stat.rbbrand.ru/. Это сайт статистики для пейнтбольного клуба.
Все данные заносятся в таблицу, а оттуда через простые формулы формируются сборные таблички по игрокам,
командам, рейтингу и т.п. Выбор платформы на ваше усмотрение, верстку сделаем так, как вам удобно.
Есть подробная карта, где все понятно, что откуда берется и куда заносится. Посмотреть можно через программу xmind.
Интересует цена, сроки и на чем будет реализовано
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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