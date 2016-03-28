Создать сайт для сбора игровой статистики

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Завершен6 заявок148 просмотров

Черновая верстка http://stat.rbbrand.ru/. Это сайт статистики для пейнтбольного клуба. 

Все данные заносятся в таблицу, а оттуда через простые формулы формируются сборные таблички по игрокам, 

командам, рейтингу и т.п. Выбор платформы на ваше усмотрение, верстку сделаем так, как вам удобно. 

Есть подробная карта, где все понятно, что откуда берется и куда заносится. Посмотреть можно через программу xmind. 

Интересует цена, сроки и на чем будет реализовано

9 лет назад
maximov-web
Максимов 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

WebMaster8
Николай 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$200
3 дня
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Заявки фрилансеров

WebMaster8
Николай 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад