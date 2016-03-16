Внести изменения на сайт на drupal

Здравствуйте! Необходимо внести такие изменения на сайт:

1. Возможность авторизации представителя компании на сайте, чтобы он мог модерировать отзывы о своей компании. При этом он должен видеть только поступающие отзывы о своей компании

2. Возможность отвечать на отзывы от лица компании, при этом официальный ответ должен как-то немного выделяться, чтобы не быть, как обычный отзыв.

Также должна быть возможность разграничить этот пункт с предыдущим, чтобы, например, компания могла или официально отвечать, или модерировать, или и то, и то делать

3. Уменьшить шаг рейтинга (сейчас там градация от одной до пяти звезд), чтоб можно было выводить рейтинг на главной не только кратными 5, а и, к примеру, 73, 91, 88 и т.д.

Напишите, пожалуйста, за какую цену готовы выполнить каждый пункт в отдельности

Может не совсем понятно объяснил задание, задавайте в личку вопросы)

Вот, собственно, этот сайт http://dentalinfo.in.ua/

Заранее спасибо за проявленный интерес к заданию!