Написать скрипт витрины

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

Необходимо написать простой скрипт товарной витрины. Товарная витрина должна содержать список товар в виде плитки со след данными: 

1) Картинка 

2) Название товара 

3) Стоимость товара 

4) Краткое описание товара 1-3 предложения 

5) Кнопка Подробнее 

6) Ссылка 

Также нужно сделать админку – в которой можно будет добавлять новые товары, редактировать и удалять старые. 

Другие функции админки: 

1) Возможность создавать тематические витрины. Тематическая витрина создается так: 

- вводится имя витрины. Далее выбирается список товаров, которые будут добавлены в витрину. После этого создается ссылка, в которой будет находится выбранный список товарных позиций. 

2) Функция ранжирования популярных товаров. Работает след образом: 

после появления товара – он занимает самую верхнюю позицию на N-кол-во открытий страниц уникальных пользователей. Кол-во открытий можно вынести в админку. 

Далее – после N-ого кол-ва открытий определяется кликабельность товара и он становится в порядке убывания самых кликабельных товаров данной витрины (ctr должен высчитывать для каждой созданной тематической витрины). 

3) Функция передачи utm меток. При переходе в витрину – будут передаваться N-ое кол-во утм меток, далее нужно передавать все эти метки в ссылке для каждого товара. 

4) Функция принудительного закрепления одной или нескольких позиций в самом верху витрины. Это будет делаться через указание в ссылке витрины ID товаров, которые должны быть закреплены вверху. 

БД можно сделать на sql 

Бюджет: 5000 руб, сроки 5 дней. 

Работаю только через безопасную сделку. Или с протекцией через webmoney. Код сообщаю после сдачи работы.

SQL
9 лет назад
Avonton
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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