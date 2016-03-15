Общая картина: есть много бк, соответственно там куча матчей. Нужна информация о каждой ставке на каждый матч Ддя примера возьмем марафон и фонбет Заходим в раздел лайв и извлекаем полный список матчей со ...
Написать скрипт витрины
Необходимо написать простой скрипт товарной витрины. Товарная витрина должна содержать список товар в виде плитки со след данными:
1) Картинка
2) Название товара
3) Стоимость товара
4) Краткое описание товара 1-3 предложения
5) Кнопка Подробнее
6) Ссылка
Также нужно сделать админку – в которой можно будет добавлять новые товары, редактировать и удалять старые.
Другие функции админки:
1) Возможность создавать тематические витрины. Тематическая витрина создается так:
- вводится имя витрины. Далее выбирается список товаров, которые будут добавлены в витрину. После этого создается ссылка, в которой будет находится выбранный список товарных позиций.
2) Функция ранжирования популярных товаров. Работает след образом:
после появления товара – он занимает самую верхнюю позицию на N-кол-во открытий страниц уникальных пользователей. Кол-во открытий можно вынести в админку.
Далее – после N-ого кол-ва открытий определяется кликабельность товара и он становится в порядке убывания самых кликабельных товаров данной витрины (ctr должен высчитывать для каждой созданной тематической витрины).
3) Функция передачи utm меток. При переходе в витрину – будут передаваться N-ое кол-во утм меток, далее нужно передавать все эти метки в ссылке для каждого товара.
4) Функция принудительного закрепления одной или нескольких позиций в самом верху витрины. Это будет делаться через указание в ссылке витрины ID товаров, которые должны быть закреплены вверху.
БД можно сделать на sql
Бюджет: 5000 руб, сроки 5 дней.
Работаю только через безопасную сделку. Или с протекцией через webmoney. Код сообщаю после сдачи работы.
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