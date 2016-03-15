Написать скрипт витрины

Необходимо написать простой скрипт товарной витрины. Товарная витрина должна содержать список товар в виде плитки со след данными:

1) Картинка

2) Название товара

3) Стоимость товара

4) Краткое описание товара 1-3 предложения

5) Кнопка Подробнее

6) Ссылка

Также нужно сделать админку – в которой можно будет добавлять новые товары, редактировать и удалять старые.

Другие функции админки:

1) Возможность создавать тематические витрины. Тематическая витрина создается так:

- вводится имя витрины. Далее выбирается список товаров, которые будут добавлены в витрину. После этого создается ссылка, в которой будет находится выбранный список товарных позиций.

2) Функция ранжирования популярных товаров. Работает след образом:

после появления товара – он занимает самую верхнюю позицию на N-кол-во открытий страниц уникальных пользователей. Кол-во открытий можно вынести в админку.

Далее – после N-ого кол-ва открытий определяется кликабельность товара и он становится в порядке убывания самых кликабельных товаров данной витрины (ctr должен высчитывать для каждой созданной тематической витрины).

3) Функция передачи utm меток. При переходе в витрину – будут передаваться N-ое кол-во утм меток, далее нужно передавать все эти метки в ссылке для каждого товара.

4) Функция принудительного закрепления одной или нескольких позиций в самом верху витрины. Это будет делаться через указание в ссылке витрины ID товаров, которые должны быть закреплены вверху.

БД можно сделать на sql

Бюджет: 5000 руб, сроки 5 дней.

Работаю только через безопасную сделку. Или с протекцией через webmoney. Код сообщаю после сдачи работы.