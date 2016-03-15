нужно написать скрипт для яндекс директа. скрипт должен выполнять 2 функции:

1) забирать с нескольких аккаунтов я.директа статистику по расходам, кликам и тд за каждый день. Данные будут забираться с десятков аккаунтов и выводиться в одной единой бд

2) закачивать в аккаунты по расписанию новые кампании из готового шаблона.

сделать под данные задачи веб интерфейс для удобного вывода статистики и настройки расписания для закачки кампаний.

для исполнителя подготовлю подробное тз, если нужно

готов работать только через сделку без риска или оплатить через webmoney с кодом протекции. код сообщу после окончания работ.

бюджет 5000 руб

сроки 5 дней