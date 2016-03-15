Написать скрипт для яндекс директа

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки175 просмотров

нужно написать скрипт для яндекс директа. скрипт должен выполнять 2 функции: 

1) забирать с нескольких аккаунтов я.директа статистику по расходам, кликам и тд за каждый день. Данные будут забираться с десятков аккаунтов и выводиться в одной единой бд 

2) закачивать в аккаунты по расписанию новые кампании из готового шаблона. 

сделать под данные задачи веб интерфейс для удобного вывода статистики и настройки расписания для закачки кампаний. 

для исполнителя подготовлю подробное тз, если нужно 

готов работать только через сделку без риска или оплатить через webmoney с кодом протекции. код сообщу после окончания работ. 

бюджет 5000 руб 

сроки 5 дней

9 лет назад
Avonton
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров