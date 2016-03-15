Общая картина: есть много бк, соответственно там куча матчей. Нужна информация о каждой ставке на каждый матч Ддя примера возьмем марафон и фонбет Заходим в раздел лайв и извлекаем полный список матчей со ...
Написать скрипт для яндекс директа
нужно написать скрипт для яндекс директа. скрипт должен выполнять 2 функции:
1) забирать с нескольких аккаунтов я.директа статистику по расходам, кликам и тд за каждый день. Данные будут забираться с десятков аккаунтов и выводиться в одной единой бд
2) закачивать в аккаунты по расписанию новые кампании из готового шаблона.
сделать под данные задачи веб интерфейс для удобного вывода статистики и настройки расписания для закачки кампаний.
для исполнителя подготовлю подробное тз, если нужно
готов работать только через сделку без риска или оплатить через webmoney с кодом протекции. код сообщу после окончания работ.
бюджет 5000 руб
сроки 5 дней
Заявки фрилансеров
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