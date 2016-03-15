Привязать аналитику к сайту на MODx evo

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Всем привет. Есть сайт по ремонту. С него идут лиды. 

Вот надо сделать так, чтобы заявка приходила с источником откуда пришел человек – органика яндекс или гугл, контекст и так далее.

Жду предложений по срокам и бюджету.

MODX
9 лет назад
sotgn
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров