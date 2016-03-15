Есть две реализации проекта боевой, в котором реализован весь функционал, но не в самом лучшем виде и не с самым лучшим кодом т.к. создавался долгое время и разными программистами, что создает сложности для его масштабирования ...
Нужен Joomla 2.5 разработчик для доработки проекта (Украина)
Для постоянной работы над существующим веб-сайтом нужен программиста с хорошими знаниями Джумлы 2.5 и большим опытом написания своих модулей.
Задачи будут разные:
- от добавления контента и доверстки новых не сложных
- до разработка новых модулей, к примеру, регистрация без юзернайма по емаилу с использованием ajax
Навыки:
- помимо знаний Joomla, понимание ООП и написание красивого кода с комментариями
- хорошее знание MySQL, javascrpit, jquery, ajax
- работа с git (ветки, коммиты), так как проект будет заливаться через гид
- понятие адаптивной верстки и умение делать адаптивную верстку на базе существующей
Реагирование в течение рабочего дня, но не горячка.
Задач минимум на 50 часом в месяц.
Общение через почту, систему управления проектами и изредка по телефону
Подписание NDA.
Ссылаться на проект нельзя и в портфолио не светить.
Первое ТЗ будет на часов 50 работы.
Делая ставку расскажите о своем самом сложном проекте и вкратце опишите суть решенной задачи + живые примеры и пример кода.
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