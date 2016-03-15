Нужен Joomla 2.5 разработчик для доработки проекта (Украина)

Для постоянной работы над существующим веб-сайтом нужен программиста с хорошими знаниями Джумлы 2.5 и большим опытом написания своих модулей.

Задачи будут разные:

- от добавления контента и доверстки новых не сложных

- до разработка новых модулей, к примеру, регистрация без юзернайма по емаилу с использованием ajax

Навыки:

- помимо знаний Joomla, понимание ООП и написание красивого кода с комментариями

- хорошее знание MySQL, javascrpit, jquery, ajax

- работа с git (ветки, коммиты), так как проект будет заливаться через гид

- понятие адаптивной верстки и умение делать адаптивную верстку на базе существующей

Реагирование в течение рабочего дня, но не горячка.

Задач минимум на 50 часом в месяц.

Общение через почту, систему управления проектами и изредка по телефону

Подписание NDA.

Ссылаться на проект нельзя и в портфолио не светить.

Первое ТЗ будет на часов 50 работы.

Делая ставку расскажите о своем самом сложном проекте и вкратце опишите суть решенной задачи + живые примеры и пример кода.

ТЗ на проект будет выслан позже.