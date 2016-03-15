Прием post запроса от Андроид прил.

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Закрыт2 заявки101 просмотр

Нужен php программист со знанием codeinteger на доработку проекта, 2 задачи:

1. Прием и обработка post запроса от android приложения.

2. Создание функционала для обратной связи, так же прием от android приложения

Есть готовый бекэнд и настроена админ панель.

AndroidPHP
9 лет назад
Safari21
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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