Прием post запроса от Андроид прил.

Стоит задача на WP реализовать следующие вещи: 1. Авторизация\регистрация во всплывающем окне через стандартную регу и с помощью социалок. Для реги через социалки есть плагин https://wordpress.org/plugins/oa-social-login/, но проблема в том, что "урл страницы автора" ...