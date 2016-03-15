Парсинг Ликидин

Необходимо спарсить с Ликидина до 20.03 включительно почту и профиль специалистов по Москве и МО таких как:

Генеральный директор

Директор,

Директор по развитию,

Директор по продажам,

Менеджер по продажам

Маркетолог,

Партнер

ВАЖНО: В базе должны быть только профили, у которых есть эл. адреса (как тут:https://ru.linkedin.com/in/olga-kugushina-9b938268) то есть в разделе "контактные сведения" должен отображаться эл. адрес. Также в базе должна отображаться компания в которой человек работает. Пример прикреплен, нужно именно профили с личными эл. адресами (см. поле "почта")

Стоимость проекта - договорная, но в пределах разумного.