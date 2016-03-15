Создать сайт с использование Bootstrap

Необходим исполнитель для создания сайта с использованием HTML5, jQuery, Bootstrap, знаний валидной CSS верстки, PHP. Сайт будет написан с нуля без использования сторонних CMS (так как имеет специфические функционал).

Сайт включает в себя админку для управления (редактор текста, настройки сайта) и видимую для пользователей часть сайта с покупкой услуг (оплата

электронными деньгами).Ориентировочное необходимое время на проект около 1 месяца. Плюс в дальнейшем поддержка сайта.

Работа будет вестись по техническому заданию. Указывайте цену часа работы при ответе на проект.

Необходим опыт работы со всеми языками: HTML5, jQuery, Bootstrap, CSS, PHP.